إصابة 4 طالبات صدمتهن سيارة يقودها طفل فى أوسيم

شهدت منطقة البراجيل بأوسيم، إصابة 4 طالبات أثناء خروجهن من المدرسة إثر اصطدام سيارة يقودها طفل، وألقى رجال المباحث القبض على الطفل ووالده مالك السيارة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام سيارة بعدد من الفتيات في البراجيل بأوسيم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن طفل يبلغ من العمر 14 سنة، يقود سيارة ملك والده، اصطدم بـ4 طالبات أثناء خروجهن من مدرستهن، مما أسفر عن إصابتهن.

تم ضبط الطفل، ووالده مالك السيارة، وتبين أنه ميكانيكي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.