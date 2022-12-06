جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب سبيكة من المعدن النفيس (الذهب) بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغه وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك بناءً على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من الرائد أحمد ضياء بإدارة البحث الجنائي والنقيب عمرو السيد رئيس وحدة المفرقعات، وماركو جرجس مأمور الأمن الجمركي، وأيمن إسماعيل مدير إدارة الأمن الجمركي بأسوان، مفادها اعتزام الراكب “ع .أ.ب ”26 سنة سوداني الجنسية تهريب سبيكة ذهبية.

وبالعرض على أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنه جمركية من أحمد جبريل ومحمد نسيم وأحمد حسن وحمدي مبارك مأمورى التفتيش بمعاونة نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود سبيكة ( قطعة) من معدن أصفر اللون يشتبه أن تكون من معدن الذهب مخبأه في حذاءه (شبشب) الذي يرتديه بين النعل والفرش ومخيط عليها بوزن إجمالى 770 جرام تقريبا.





وقرر أحمد مصطفى عثمان مدير الإدارة العامة للجمارك أسوان والمنافذ الجمركية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 18 لسنة 2022 وحرره عمر عبدالعاطي هنداوي.