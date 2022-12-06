الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب: محور التعمير بالإسكندرية نقلة نوعية وإضافة جذرية فى شبكة الطرق

محور التعمير بالإسكندرية
محور التعمير بالإسكندرية

أعرب النائب الصافي عبد العال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن فخره وسعادته بالنجاح الذي تحققه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي في مختلف المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة، وفى مجالات شبكة الطرق القومية والأنفاق والكبارى والمحاور والسكك الحديدية ومختلف وسائل النقل والمواصلات بصفة خاصة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع جعلت مصر قبلة كبيرة، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وأحدثت ثورة في البنية التحتية المصرية.

ونوه عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، بافتتاح الرئيس السيسي، محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير - مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، قائلا إنه إضافة مهمة وجذرية في شبكة الطرق والمحاور التي تنشئها الدولة المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن محور التعمير الجديد، يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب الإسكندرية بكاملها، كما يزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولى الساحلي ومدينة برج العرب، فهو بمكانة شريان تنموي حيوي لربط الإسكندرية بالعلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

واختتم نائب الاسكندرية، بالتأكيد على أن ملايين المصريين يشعرون بالفخر من هذه المشروعات التي لا تتوقف وآخرها افتتاح الرئيس السيسي قبل أيام لمشروع المنصورة الجديدة، بما يؤكد على خطة البناء المتواصلة من أجل النهوض بالدولة المصرية، مردفا: “مصر القادمة تولد من جديد على يد الرئيس السيسي”.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح اليوم محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير - مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

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