إحالة أوراق المتهمين بقتل مزارع وابنته بالفيوم للمفتي

أحالت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، أوراق المتهمين بقتل شيخ العرب وابنته بنجع الأصفر التابع لمركز طامية بالفيوم إلى المفتي، وتحديد جلسة اليوم الثاني من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

وتعود وقائع القضية التي شغلت الرأي العام بمحافظة الفيوم إلى مايو الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغًا من أهالي نجع الأصفر، بالعثور على "إدريس أحمد عبد الله – 62 عامًا – مزارع"، وابنته "فاطمة – 27 عاما – ربة منزل"، مصابين بمناطق متفرقة في منطقة الرأس والبطن، وحالتهما غير مستقرة، حيث جرى نقلهم للعناية المركزة بمستشفى الفيوم، وتوفيا بعدها بعدة أيام.

وألقت مباحث طامية بالفيوم، القبض على مرتكبي واقعة قتل مزارع وابنته بعزبة الأصفر بالفيوم بعد الاعتداء عليهما بالضرب بآلة حادة؛ ما أسفر عن وفاتهما وتبين أن المتهمين هما مسعد أشرف بيومي، ٢٧ سنة، ومحمد أحمد علي خميس، كان الضحية قد استعان بهما لحصاد محصول القمح في مساحة أرض زراعية يملكها تبلغ ١١ فدانا بعزبة الأصفر، تم إحالة المتهمين للنيابة طامية بعد مناقشتها ومواجهتهما بقتل المزارع وابنته.