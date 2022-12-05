لا يفوتك هذا المساء| ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى.. وارتفاع جديد في أسعار الذهب

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

الرئيس يرد على انتقادات البعض للمشاريع القائمة: «شوفوا الصورة كاملة وبعدين احكموا»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه محور التعمير بالإسكندرية، اليوم الإثنين، رسالة لمروجي الشائعات الذين يقولون إن الدولة لم تهتم سوى بالطرق والكباري، مؤكدًا على أنَّ الدولة تعمل بكافة القطاعات، وغيرها من التصريحات الهامة، نرصد موجزها عبر السطور التالية: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــا.

محور أبو ذكرى يتصدر «تويتر».. أبرز المعلومات عن مشروع الإسكندرية الضخم

تصدَّر محور المشير فؤاد أبو ذكري (التعمير سابقا) بالإسكندرية، ترند موقع «تويتر» وقائمة البحث على الموقع العالمي والأكثر شُهرة «جوجل»، عقب افتتاحه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، والذي يُعدّ إضافة ونقلة نوعية ضخمة ضمن المشروعات القومية التي تواصل الدولة تنفيذها من أجل حياة أفضل.

وجاء محور المشير فؤاد أبو ذكري (التعمير سابقا) بالإسكندرية، من أكثر الكلمات البحثية التي تصدَّرت محركات البحث على المواقع والصفحات خلال الساعات الأخيرة.

وتزامنًا مع هذا البحث المتكرر، يستعرض «الدستور» خلال السطور التالي أبرز المعلومات عن محور المشير فؤاد أبو ذكري (التعمير سابقا) بالإسكندرية، الذي افتتحه الرئيس صباح اليوم: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــا.

وزيرة التخطيط تؤدى واجب العزاء فى الراحل مفيد فوزى (صور)

حرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد على تأدية واجب العزاء فى الكاتب الراحل مفيد فوزي بكنيسة المراعشلي فى منطقة الزمالك.

توفي الكاتب الكبير مفيد فوزي، صباح أمس الأحد، في أحد المستشفيات الخاصة بعد رحلة طويلة مع المرض عن عمر يناهز 89 عامًا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــا.

فى 24 ساعة.. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأثمرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 10 آلاف و761 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــا.

ليفاكوفيتش يقتل حلم اليابان ويقود كرواتيا لربع نهائى كأس العالم

حجز منتخب كرواتيا مقعدًا في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على اليابان بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

اليابان كاد يفتتح التسجيل في الدقيقة 3، عن طريق شوجو تانيجوتشي بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المرسلة من تومياسو من الجهة اليمنى. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــا.

ماذا يحدث في سوق الذهب؟.. ارتفاع جديد في ختام تعاملات الإثنين

شهدت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا نتيجة التقلبات والمضاربات في البورصات العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنــــــــــــــا.