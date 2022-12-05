الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فى 24 ساعة.. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى

ارشيفية
ارشيفية

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأثمرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 10 آلاف و761 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

 

 

 

الداخلية حملات 24 ساعة 10 آلاف سرقة تيار كهربائي

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وائل لطفي

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