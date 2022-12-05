الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 فى حريق شقة سكنية بأولاد صقر بالشرقية

الحريق
الحريق

أصيب 4 أشخاص بمحافظة الشرقية، فى اندلاع حريق فى شقة سكنية بالطابق الثانى فى عمارة مكونة من 3 طوابق، بدائرة مركز أولاد صقر.

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استقبل مستشفى أولاد صقر المركزى كلا من “سالم.س.أ”، 30 سنة، مصاب بحالة اختناق، و“يحيى.ع.م”، 40 سنة، مصاب بحالة اختناق، و “السيد.م.ال” 20 سنة، مصاب بحالة اختناق، كما أصيب “ رضا.ال.م” 35 سنة، وتم إسعافه فى المكان ولم يتم نقله للمستشفى.

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ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بسيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل المصابين.

تم نقل المصابين لمستشفى أولاد صقر المركزى، وجار عمل اللازم لإسعافهم.

 

اختناق أصيب 4 أشخاص الحماية المدنية اندلاع حريق أولاد صقر بشقه سكنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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