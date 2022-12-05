إصابة 4 فى حريق شقة سكنية بأولاد صقر بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بمحافظة الشرقية، فى اندلاع حريق فى شقة سكنية بالطابق الثانى فى عمارة مكونة من 3 طوابق، بدائرة مركز أولاد صقر.

استقبل مستشفى أولاد صقر المركزى كلا من “سالم.س.أ”، 30 سنة، مصاب بحالة اختناق، و“يحيى.ع.م”، 40 سنة، مصاب بحالة اختناق، و “السيد.م.ال” 20 سنة، مصاب بحالة اختناق، كما أصيب “ رضا.ال.م” 35 سنة، وتم إسعافه فى المكان ولم يتم نقله للمستشفى.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية بسيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل المصابين.

تم نقل المصابين لمستشفى أولاد صقر المركزى، وجار عمل اللازم لإسعافهم.