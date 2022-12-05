الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ارتفاع الأسعار التكيف وآليات المواجهة» ندوة تثقيفية لـ«مستقبل وطن» بالداخلة

جانب من الندوة التثقيفية
جانب من الندوة التثقيفية

نظم حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة مساء اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان "ارتفاع الأسعار التكيف وآليات المواجهة"؛ انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام وإشراف المحاسب جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد

وقال النائب محمد علي عبدالغني عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمركز، في بيان إعلامي له، اليوم الإثنين، إن الحزب نظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "ارتفاع الأسعار التكيف وآليات المواجهة" بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية الجديدة، بالتعاون مع أمانة شئون الرياضة والفنون ومركز إعلام الداخلة.

وأكد أمين الحزب بالداخلة، أن وزارة الزراعة سبق أن استهدفت تبني استراتيجية تستهدف تحسين معاملات ما بعد الحصاد تهدف إلي تطوير السلسلة التسويقية لتقليل الفاقد من المحاصيل، والذي يصل إلي %40 لبعضها أثناء الحصاد وفترة ما قبل التسليم إلي التجار، فعلي سبيل المثال يصل التالف من محصول القمح إلي نسبة تتراوح بين 10 و%20 من الكميات المزروعة.

واقترحت الندوة عددا من الحلول، في مقدمتها زيادة الرقابة على الأسواق ومحاربة ظاهرة الاحتكار وتشجيع المستثمرين في جميع المجالات، من أجل زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير التمويل اللازم للمنتجين، واستنباط سلالات جديدة وزيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة بهدف زيادة الإنتاج، بالإضافة إلي تطوير العملية التسويقية.

حاضر فيها محمود عزت إمام مسئول الرأي العام بمركز إعلام الداخلة، والهام سعد موجه أول اقتصاد بإدارة الداخلة التعليمية، والشيخ عادل مهدي إمام وخطيب بإدارة أوقاف الجديدة، وبحضور سيد أحمد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية الجديدة، ومنصور شاذلي منصور أمين أمانة المجالس المحلية بأمانة الحزب بالمركز، ولفيف من الشخصيات العامة وأهالي المنطقة.

حزب مستقبل وطن ندوة تثقيفية ارتفاع الأسعار التكيف وآليات المواجهة جمعية تنمية المجتمع تطوير السلسلة التسويقية زيادة الرقابة علي الاسواق محاربة ظاهرة الاحتكار تشجيع المستثمرين تقليل الاعتماد علي الاستيراد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

الذهب بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

إجراء القرعة العلنية لتخصيص 127 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية

نادر عباسى يقود حفل ريهام عبدالحكيم ولؤى بالسعودية

قافلة طبية تجرى الكشف على 618 مريضًا فى السويس

بلقيس فتحى تلتقى جمهورها القطرى بحفل غنائى ضخم.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟