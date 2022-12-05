«ارتفاع الأسعار التكيف وآليات المواجهة» ندوة تثقيفية لـ«مستقبل وطن» بالداخلة

نظم حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة مساء اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان "ارتفاع الأسعار التكيف وآليات المواجهة"؛ انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام وإشراف المحاسب جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد

وقال النائب محمد علي عبدالغني عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمركز، في بيان إعلامي له، اليوم الإثنين، إن الحزب نظم ندوة تثقيفية تحت عنوان "ارتفاع الأسعار التكيف وآليات المواجهة" بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية الجديدة، بالتعاون مع أمانة شئون الرياضة والفنون ومركز إعلام الداخلة.

وأكد أمين الحزب بالداخلة، أن وزارة الزراعة سبق أن استهدفت تبني استراتيجية تستهدف تحسين معاملات ما بعد الحصاد تهدف إلي تطوير السلسلة التسويقية لتقليل الفاقد من المحاصيل، والذي يصل إلي %40 لبعضها أثناء الحصاد وفترة ما قبل التسليم إلي التجار، فعلي سبيل المثال يصل التالف من محصول القمح إلي نسبة تتراوح بين 10 و%20 من الكميات المزروعة.

واقترحت الندوة عددا من الحلول، في مقدمتها زيادة الرقابة على الأسواق ومحاربة ظاهرة الاحتكار وتشجيع المستثمرين في جميع المجالات، من أجل زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير التمويل اللازم للمنتجين، واستنباط سلالات جديدة وزيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة بهدف زيادة الإنتاج، بالإضافة إلي تطوير العملية التسويقية.

حاضر فيها محمود عزت إمام مسئول الرأي العام بمركز إعلام الداخلة، والهام سعد موجه أول اقتصاد بإدارة الداخلة التعليمية، والشيخ عادل مهدي إمام وخطيب بإدارة أوقاف الجديدة، وبحضور سيد أحمد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية الجديدة، ومنصور شاذلي منصور أمين أمانة المجالس المحلية بأمانة الحزب بالمركز، ولفيف من الشخصيات العامة وأهالي المنطقة.