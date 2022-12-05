نواب البحيرة يطالبون وزير التعليم العالى بإنشاء كليات تكنولوجية بالمحافظة

طالبت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإنشاء كليات تكنولوجية من أجل دولة رقمية قوية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم برئاسة النائب سامي هاشم بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن شكوى طلاب جامعة دمنهور من إجبارهم على شراء الكتاب الجامعي الورقي رغم تحويله إلى إلكتروني ورفعه عبر المنصات الإلكترونية بالجامعات، بجانب مناقشة خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لانتظام الدراسة بالجامعات التكنولوجية.

وتقدم النائب علاء حمدي قريطم بالشكر للنائبة على خطوتها الأولى بالمطالبة بإنشاء كليات تكنولوجية، معلنا دعمه الكامل كنائب للبحيرة لمطلب النائبة.

وطالب قريطم جميع نواب البحيرة بدعم النائبة في طلبها، حتي يتم التكاتف على أكمل وجه، مشيرا إلى أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي سيتم تخصيصها من أجل إنشاء الكليات التكنولوجية، مؤكدا أن هذا الفكر يتواكب مع فكر الرئيس السيسي حول التطوير ومواكبة العصر من أجل دولة رقمية.

وأكد أن القيادة المصرية حريصة على إعداد جيل جديد يواكب متطلبات العصر الحالي، والذي يشهد تطورات تكنولوجية هائلة عالميا حتي يتماشي مع الجمهورية الجديدة.