الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إجراء القرعة العلنية لتخصيص 127 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية

القرعة
القرعة

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجراءات القرعة العلنية لتخصيص 127 وحدة سكنية أولى بالرعاية على المواطنين المستحقين بقرية المشاعلة التابعة للوحدة المحلية بمنشأة رضوان بمركز أبوكبير، بعد فحص المستندات المقدمة منهم، وإجراء البحوث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة.

وحضر مراسم إجراءات القرعة الدكتور أحمد عبدالمعطى والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وحمدى نصر رئيس مركز ومدينة أبوكبير وعبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية ونبيل سعيد مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة والمهندسة عبير عبدالقادر مديرة إدارة صندوق الإسكان والمواطنين المستحقين وأسرهم بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأُجريت القرعة العلنية عن طريق صندوقين زجاجيين، حيث قام طفل وطفلة بسحب الورق من الصندوق موضحاً عليه اسم المتقدم، ورقم العمارة والوحدة والدور.

ووزع محافظ الشرقية عقود تمليك الوحدات السكنية على الفائزين، معبرًا عن سعادته وتمنياته القلبية لهم بالاستقرار في سكنهم الجديد.

وهنأ المحافظ الفائزين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية المخصصة لهم، وقال إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

اجراءات الجهات المختصة إجراء القرعة العلنية تخصيص وحدات سكنية مركز أبو كبير

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إجراء القرعة العلنية لتخصيص 127 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية

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