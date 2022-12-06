الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومى 2022

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022 من المواضيع التي زادت نسبة البحث عنها خلال الأيام الماضية، وذلك باستخدام مؤشر البحث "جوجل"، بالتزامن مع إلزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التلاميذ بتفعيل الحساب المدرسي الموحد، وكذلك إلزام طلاب الشهادة الإعدادية بكتابة الاستمارة الإلكترونية.

«الدستور» ترصد جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر خلال التقرير التالي:

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نشرت على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلى موقعها الإلكتروني خطوات الاستعلام عن كود الطالب باستخدام الرقم القومي على النحو التالي:

  • يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على هذا الرابط التالي:
  • https://office365.emis.gov.eg/
  • ثم يقوم التلميذ بالضغط على "تبويب حساب الطالب".
  • ثم يقوم التلميذ بكتابة بيانات الرقم القومي له كما هو مدون في شهادة الميلاد.
  • على الطالب أن يتأكد من صحة الرقم القومي.
  • ثم يقوم التلميذ بالضغط على زر "استعلام".
  • في نهاية تلك الخطوات يظهر كود الطالب للتسجيل بالحساب المدرسي الموحد.

تعرف على خطوات إنشاء الحساب المدرسى الموحد

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  للمدرسين والتلاميذ بإنشاء الحساب المدرسي الموحد "أوفيس 365" من خلال اتباع هذه الخطوات وهي:

-يقوم التلاميذ أو المعلم بالضغط على على هذا الرابط 

https://office365.emis.gov.eg/

  • يختار  التلميذ حساب المعلم.

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022

خطوات الحصول على كود الطالب بالرقم القومي الصف الأول الثانوي 2022

- يكتب التلميذ الرقم القومي والكود.

- يقوم التلميذ بالضغط على جملة "لست روبوت". 

- وفي نهاية تلك الخطوات سالفة الذكر يضغط التلميذ على جملة  "التحقق من البيانات".

- يقوم النظام الداخلي بتحويل منشئ الحساب لشاشة البريد الاحتياطي.

- يعد الخطوة السابقة يتم إنشاء كلمة السر من قبل النظام وإظهارها لناشئي الطلب.

تعرف على أهمية الحساب المدرسى الموحد أوفيس 365

-يسمح للتلميذ والمدرس بتكوين آلية ربط مميكنة الذاتية لإصدار البريد المدرسي والاستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.

- كما يوفر "الحساب المدرسي الموحد"، الاستراتيجيات والموارد والتقنيات التي تساعد على إنشاء فصول دراسية عبر الإنترنت بسرعة.

- يوفر للتلاميذ والمدرسين آلية تواصل جديدة. 

- تمكن المدارس من إجراء عدد من الأمور في وقت واحد مثل الاجتماعات والمحادثات على بعد.

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وائل لطفي

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