الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب محل وتاجر عطارة فى اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب محل وتاجر عطارة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا فى اتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين وجمع ملايين الجنيهات بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية.

كانت قد تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 4 مواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في أعمال تجارية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

 

بالتحرى تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة سوهاج- بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة العطارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

 

 

النيابة حبس صاحب محل تاجر عطارة النصب الاحتيال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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