الأربعاء.. غرفة الغربية التجارية تنظم دورة تدريبية عن الفاتورة الإلكترونية

أعلنت غرفة الغربية التجارية برئاسة الدكتور صلاح أنور الكموني، تحديد موعد انعقاد الدورة التدريبية عن كيفية التعامل والتسجيل بالفاتورة الإلكترونية مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 ديسمبر 2022، عبر تقنية "زووم" .

وقال الدكتور صلاح أنور الكموني رئيس الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرض من عمل هذه الدورة التدريبية تعريف منتسبي غرفة الغربية التجارية من التجار ومقدمي الخدمات كافة التفاصيل حول الفاتورة الإلكترونية، مؤكدًا أنه على الرغم من أنه يتم العمل بهذا النظام منذ أكثر من عامين، إلا أنه ما زال التجار تسيطر عليهم حالة من البلبلة وعدم القدرة على التعامل بنظام الفاتورة الالكترونية .

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أنه تم تطبيق هذه المنظومة على 8 مراحل، لافتا إلى أن كل من يمتلك رقم تسجيل ضريبي عليه الانضمام لنظام الفاتورة الإلكترونية قبل يوم 15 ديسمبر الجاري، لأنها المرحلة الأخيرة للانضمام لهذا النظام، لهذا قمنا بتنظيم دورة تدريبية لتجار الغربية لفهم آليات التعامل مع الفاتورة الإلكترونية.

وطالب رئيس غرفة الغربية التجارية، جميع المنشآت بتسجيل نفسها في المنظومة الإلكترونية من خلال تسجيل ذاتي للشركات سواء كانت أشخاص أو أموال؛ يكون من خلال الشركة، وهناك تسجيل عادي للمنشآت الفردية ويمكن لهذا الشخص التوجه للمأمورية التابع لها من أجل فتح أكونت على الفاتورة الإلكترونية، والتسجيل من خلال مصلحة الضرائب المصرية.