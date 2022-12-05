مصرع وإصابة 6 فى اشتعال سيارة عقب انقلابها بكفرالشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي بمركز بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، حادث تصادم مروعا، وذلك نتيجة اصطدام سيارة سوزوكي، بسيارة نقل على جانب الطريق، ومن ثم انقلبت السيارة السوزوكي واشتعلت النيران بها نتيجة التصادم، لينتج عن ذلك مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

تلقي اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغ من المواطنين بوقوع حادث تصادم سيارتين نتج عنه انقلاب سيارة واشتعال النيران بها على الطريق الدولى الساحلي بنطاق دائرة المركز.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تبين أن هناك 6 أشخاص بينهم 4 أطفال كانوا مستقلين السيارة السوزوكي متجهين من جمصة إلي الإسكندرية، وأثناء مرورهم بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من بلطيم انحرفت عجلة القيادة من يد السائق لتصطدم بسيارة نقل على جانب الطريق، ثم انقلبت واشتعلت النيران بها.

ومن جانبها دفعت غرفة عمليات إسعاف كفرالشيخ بسيارات الإسعاف لنقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي، كما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، حيث تمكنت بمساعدة قائدي السيارات المارة بالطريق من السيطرة على الحريق وإخماده وإخراج الركاب من السيارة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، فيما تقوم الأجهزة المعنية بفتح الطريق أمام المواطنين لتيسير الحركة المرورية التي تأثرت بالحادث.

ومؤخرا، أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفرالشيخ، ونُقل المصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي، وقد تم تحرير المحضر اللازم للحادثة وباشرت النيابة العامة التحقيقات اللازمة.