الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سائق قتل شاب تحرش بفتاة في حلوان: «دافعت عنها نخوة»

ارشيفية
ارشيفية

اعترف السائق المتهم بقتل شاب لتحرشه بفتاة في منطقة حلوان، باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة بداعي النخوة والإنسانية.

وقال المتهم إنه كان في الميكروباص ينتظر تحميل الركاب وشاهد واقعة التحرش بالفتاة، فطلب الشاب بالتوقف والتحدث معه بلطف، ولكن الأخير تقبل كلامه بطريقة سيئة وتحدث معه بألفاظ نائبة، فنشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة استخدم فيها السائق (عصي).

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سائق سيارة ميكروباص، قتل شاب، خلال مشاجرة بينهما بسبب قيام الضحية بالتحرش بفتاة حال استقلال الميكروباص قيادة المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات تفصيلية تحرش شاب ألفاظ نائبة الميكروباص

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وائل لطفي

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