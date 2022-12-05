المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة تجارة الهيروين فى كفر شكر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لسائق، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين" بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7237 لسنة 2022 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 2117 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد م م"، 32 سنة، سائق، أحرز جوهر مخدر الهيروين، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط سائق، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.