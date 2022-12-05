نائب محافظ بنى سويف يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة» بجزيرة ببا

زار الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، اليوم، مركز ببا، لمتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في إطار المشروع القومي لتطوير القرى، ورافقه خلالها مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية، وذلك في إطار تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وتابع نائب المحافظ، سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية جزيرة ببا، ومنها مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مركز شباب القرية، حيث تتواصل أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري ورفع كفاءة الملعب، ليكون متنفسًا لشباب القرية لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة وممارسة الرياضة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية.

كما تفقد نائب محافظ بني سويف الموقف الحالي لأعمال إنشاء المجمع الخدمي بالقرية الجاري إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى (جزيرة ببا، طنسا، هلية، صفط راشين، سدس الأمراء)، والتي تشمل مكاتب لتقديم الخدمات الجماهيرية (مركزا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة اجتماعية، مكتب تموين، مكتب شهر عقاري) بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات، بجانب تفقد المجمع الزراعي، والذي يضم جمعية زراعية، ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالمجلس القروي وتوابعه.

وتضمنت الزيارة تفقد مستجدات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية، حيث تفقد نائب المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بالقرية، والتي يتم إنشاؤها "طبقًا لمعايير التأمين الصحي الشامل، ضمن 24 مشروعًا لتحسين مستوى الخدمة المقدمة في القطاع الصحي لأهالي مركز ومدينة ببا".