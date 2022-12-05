الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تركيب «كانيولا» لرضيع فى حضانة بالمنيا

رضيع
رضيع

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنًا ظهور شابين يقوم أحدهما بتركيب «كانيولا» علاجية لطفل حديث الولادة، وهو معصوب العينين بإحدى الحضانات الخاصة.

وبالفحص تبين أن الشخص الذى يقوم بتركيب «كانيولا» معاون تمريض بحضانة خاصة، وتابعة لإحدى الجمعيات وكائنة بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا ومرافقه طالب بمعهد التمريض ويعمل بذات الحضانة، وباستدعائهما أقرا بصحة مقطع الفيديو، وأضاف أحدهما بقيام معاون تمريض آخر بذات الحضانة بتصوير مقطع الفيديو بتاريخ 1 الجاري حال قيامه بإعطاء طفل حديث الولادة بعض المحاليل الطبية، وعلل قيامه بذلك لإظهار مهاراته فـي العمل وتعليم الممرضين الآخرين بالحضانة، وقرر خروج الطفل بذات اليوم عقب تلقيه العلاج، كما أقر بأنه يعمل بالحضانة مُنذ عام تقريبًا، وباستدعاء الأخير قرر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على تطبيق الواتسآب.

وباستدعاء مسئول إدارة الحضانة أقر بأنها تابعة لإحدى الجمعيات بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص، وأن الأوراق الخاصة بها بحوزة رئيس مجلس الإدارة وأنها مُرخصة من قِبل الجهات المختصة، وعبارة عن عيادات ووحدة حضانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تركيب كانيولا كانيولا علاجية لطفل معصوب العينين أبوقرقاص بالمنيا

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وائل لطفي

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