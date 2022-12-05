«الأوقاف» تعلن عن برنامج تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد

تعتزم وزارة الأوقاف إطلاق برنامج، التحفيظ عن بعد، مستهدفة ألف راغب في تلاوة وحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، وذلك كمرحلة أولى يتم التوسع بعدها في أعداد المشاركين.

وقالت الوزارة للراغبين في المشاركة في البرنامج تسجيل بياناتهم على الرابط المرفق، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ نشر الإعلان:

https://forms.gle/DubiM3VPjfYCCK2f7

ونبهت الأوقاف المحفظين وأعضاء وشيوخ المقارئ المعتمدين بوزارة الأوقاف، الراغبين في التحفيظ عن بعد، ممن لديهم الخبرة في هذا المجال، تسجيل بياناتهم على الرابط التالي، وذلك في موعد أقصاه الاثنين 12/12/2022م .

https://forms.gle/PutGbHh1AkFpMUgc7

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء ومواعيد الاختبارات التمهيدية بجميع المديريات الإقليمية للمتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة الجدد (على بند التحسين)، وكذلك إقامة الشعائر بنظام المكافأة من خريجي الأزهر الشريف، الكليات الشرعية والعربية، وخريجي مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف من حملة المؤهلات العليا، بمحافظات (السويس – بورسعيد – شمال سيناء – الإسكندرية – مطروح – الفيوم – المنيا).

ونؤكد أن الاختبار سيتم شفويًّا بالمديريات الإقليمية.

ونبهت على الراغبين ممن تنطبق عليهم شروط الإعلان من السادة الآتية أسماؤهم التوجه إلى مقارّ مديريات الأوقاف التابعين لها، في تمام الساعة العاشرة صباحًا حسب المواعيد المقررة بالجداول؛ لحضور الاختبارات الشفوية الأولية؛ حيث يتم تصعيد من يجتاز الاختبار منهم بنجاح لأداء الاختبار المركزي بديوان عام الوزارة، أو الاختبار المركزي الذي تجريه الوزارة بالمديرية حسب الأحوال والأعداد، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وصورة من المؤهلات الدراسية مع الاطلاع على الأصول، مع تحمل كل منهم لما يترتب على تسجيل أي بيانات غير صحيحة.

كما نبهت على كل مدير مديرية التأكد من انطباق شروط الإعلان على المتقدم، على أن توافى الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بنتيجة الاختبارات في موعد أقصاه الإثنين 1/1/2023م.