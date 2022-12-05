الإثنين 05 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تعلن عن برنامج تحفيظ القرآن الكريم عن بُعد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

تعتزم وزارة الأوقاف إطلاق برنامج، التحفيظ عن بعد، مستهدفة ألف راغب في تلاوة وحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، وذلك كمرحلة أولى يتم التوسع بعدها في أعداد المشاركين.

وقالت الوزارة للراغبين في المشاركة في البرنامج تسجيل بياناتهم على الرابط المرفق، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ نشر الإعلان:
https://forms.gle/DubiM3VPjfYCCK2f7

ونبهت الأوقاف المحفظين وأعضاء وشيوخ المقارئ المعتمدين بوزارة الأوقاف، الراغبين في التحفيظ عن بعد، ممن لديهم الخبرة في هذا المجال، تسجيل بياناتهم على الرابط التالي، وذلك في موعد أقصاه الاثنين 12/12/2022م .
https://forms.gle/PutGbHh1AkFpMUgc7

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء ومواعيد الاختبارات التمهيدية بجميع المديريات الإقليمية للمتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة الجدد (على بند التحسين)، وكذلك إقامة الشعائر بنظام المكافأة من خريجي الأزهر الشريف، الكليات الشرعية والعربية، وخريجي مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف من حملة المؤهلات العليا، بمحافظات (السويس – بورسعيد – شمال سيناء – الإسكندرية – مطروح – الفيوم – المنيا).
ونؤكد أن الاختبار سيتم شفويًّا بالمديريات الإقليمية.

ونبهت على الراغبين ممن تنطبق عليهم شروط الإعلان من السادة الآتية أسماؤهم التوجه إلى مقارّ مديريات الأوقاف التابعين لها، في تمام الساعة العاشرة صباحًا حسب المواعيد المقررة بالجداول؛ لحضور الاختبارات الشفوية الأولية؛ حيث يتم تصعيد من يجتاز الاختبار منهم بنجاح لأداء الاختبار المركزي بديوان عام الوزارة، أو الاختبار المركزي الذي تجريه الوزارة بالمديرية حسب الأحوال والأعداد، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وصورة من المؤهلات الدراسية مع الاطلاع على الأصول، مع تحمل كل منهم لما يترتب على تسجيل أي بيانات غير صحيحة.

كما نبهت على كل مدير مديرية التأكد من انطباق شروط الإعلان على المتقدم، على أن توافى الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بنتيجة الاختبارات في موعد أقصاه الإثنين 1/1/2023م.

وزارة الأوقاف حفظ القران حفظ القران الكريم فهم معانيه وزارة الأوقاف إطلاق برنامج نشر الإعلان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

طالبات ينظفن شاطئ رأس التين بالإسكندرية للحفاظ على البيئة

باسل الحيني: إجمالي محفظة المجموعة في البورصة المصرية تتخطى 10 مليارات جنيه

سفير فرنسا: مشروع توصيل الغاز للمنازل يعد من أكبر المشروعات عالميا

«التموين»: توريد الأرز اختيارى لمن لا يتجاوز فدانًا من واقع الحيازة الزراعية

رموز.. وجنائز !

رابط تسجيل استمارة الصف الأول الثانوي 2022/2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رموز.. وجنائز !

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

محمد العسيري

الرحلة المقدسة.. انتصار جديد للثقافة المصرية

ماجد حبته

رفض الاحتفال بعيد الجلاء!

لواء.حمدى البطران

كتب المتعة عند العرب

القس. رفعت فكرى

الإنجيليون.. والكاثوليك

لواء. محسن الفحام

«العودة إلى منظومة القيم»

صور

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلي إلى الأمن القومي: ما الذي سيتغير في الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟