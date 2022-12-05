الأنبا غبريال يترأس رسامة شمامسة لكنيسة مار جرجس ببني سويف

شهدت الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية ، عددًا من الفعاليات وذلك بالتزامن مع صوم الميلاد المجيد.

ترأس نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف، صلاة القداس الإلهي أمس في دير الشهيد مار جرجس بقرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا ببني سويف.

وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس.

المطران جان ماري شامي يحتفل بتذكار القديسة بربارة ويوحنا الدمشقي

ومن جهته ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بتذكار القديسة العظيمة في الشهيدات بربارة، وأبينا البار يوحنا الدمشقي، وذلك بكنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة الإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة. وأعطى سيادة المطران كلمة العظة بعنوان "محتملين بعضكم بعضًا". وعقب الذبيحة الإلهية، قام الأب المطران بالاحتفال بذكرى ميلاد أحد أبناء الرعية.

ومن جهته تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح الجمعة الموافق 9 من ديسمبر2022، لاستقبال شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدي الأقباط.

أشهر أسماء «كيهك»

يعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من الشهور القبطية، ويتميز بعدة أسماء منها الشهر المريمي، وسبعة وأربعة، نظرًا لكثرة الطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية، والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والذي خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها كتابًا خاصًا في شهر كيهك والذي يسمى بـ الإبصلمودية الكيهكية.

- تسبحة الشهر المريمي

تقام صلوات الكيهكية مساء كل يوم من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى، انتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التي تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التي تشترك جميعها في نفس الترتيب.