«القابضة للتأمين»: اتجاه المجموعة وروافدها إلى التوسع في القطاع المصرفي الفترة المقبلة

قال باسل الحيني؛ العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن الاستثمارات المباشرة للمجموعة تبلغ 800 مليون جنيه في كافة المشروعات المختلفة بالدولة المصرية.

وكشف خلال حديثه بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs THOUGHTS 2022 في دورته 8، عن اعتزام مجموعة مصر القابضة للتأمين على زيادة التوسع في الاستثمارات المباشرة، اقتداءا بخطة الـ4 سنوات الماضية التي شهدتها السوق المصرية.

وكشف عن اتجاه المجموعة وروافدها إلى التوسع في القطاع المصرفي بصورة أكبر الفترة المقبلة.

وأشار، إلى اعتزام مجموعة مصر القابضة للتأمين لزيادة مساهمتها بـ«أحد البنوك»، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يجعل «القطاع» ركنا قويا في مساندة مؤسسات الدولة.

ولفت إلى توسع مجموعة مصر القابضة للتأمين في استثماراتها المباشرة من خلال البورصة المصرية، وأدوات الدخل الثابت أيضًا.

وأطلقت شركة مصر للتأمين إحدى شركات مجموعة مصر القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام “الموبايل أبلكيشن” الخاص بإصدار وثيقتى تأمين “السيارات” و”حياة كريمة” بالتعاون مع شركة “إيجي إنشورتيك” للتطبيقات الإلكترونية وخدمات “السوفت وير”.

وأكد أن إطلاق “الموبايل أبلكيشن” يعزز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة لتطوير أنشطتها وتقديم أفضل الحلول المبتكرة في مصر والاستفادة من التطور التكنولوجي للوصول للعملاء بشكل أسرع وتحسين آلية التعامل معهم.



وأكد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن هذه الخطوة الاستراتيجية مع “إيجي إنشورتيك” ستقود مسيرة التحول الرقمي؛ وتساعد على توفير أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتوفير الخدمات التأمينية عبر منصات ذكية لتقديم تجربة رقمية استباقية للعملاء وميكنة كامل العملية التأمينية.