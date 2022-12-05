الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

للهروب من مخالفة مرورية.. حبس سائق انتحل صفة أمين شرطة بالطالبية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سائق يعمل بإحدى الشركات الخاصة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة للهروب من مخالفة مرورية.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية، القبض على سائق لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة لعدم تحرير مخالفة مرورية ضده لسيره عكس الاتجاه.

ورد بلاغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، يفيد ادعاء قائد سيارة أنه يعمل أمين شرطة خلال تحرير مخالفة مرورية ضده لسيره عكس الاتجاه. 

وكشفت تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن أن المتهم يعمل سائق بإحدى الشركات، وادعى كونه أمين شرطة معتقدا أنه لن يتم تحرير مخالفة ضده.

تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

مخالفة مرورية حبس سائق أمين شرطة الطالبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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