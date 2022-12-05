بمشاركة ١٧ منتخبا.. طلعت مصطفى تعلن انطلاق بطولة العالم للاسكواش للسيدات في نادي مدينتي ١٠ ديسمبر ( فيديو )

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن استضافة نادي مدينتي الرياضي - أحد أندية المجموعة- لبطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات 2022 في الفترة من 10 : 16 ديسمبر الحالي .

ويشارك في بطولة العالم للاسكواش للسيدات 17 دولة ، ويضم كل منتخب أربع لاعبات . ومن المقرر أن تمثل المنتخب المصري نوران جوهر، المصنفة رقم ١ على العالم، ونور الشربيني المصنفة الثانية عالميا ، وهانيا الحمامي ، المصنفة الثالثة ، ونور الطيب ، المصنفة السادسة على العالم.

واعتمد الاتحاد الدولي للاسكواش إقامة بطولة العالم 2022 بنادي مدينتي الرياضي، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى ، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم 11 ملعباً، بالإضافة إلى ملعب رئيسي زجاجي ستقام عليه مباريات قبل النهائي والنهائي للبطولة ويسع لنحو 1500 مشجع، فضلا عن امتلاك نادي مدينتي لبنية تحتية ومنشآت رياضية تم إنشائها وفق المواصفات الدولية .

وتأتي استضافة نادي مدينتى الرياضي لبطولة كأس العالم للاسكواش بعد أسابيع قليلة من إستضافة نادي مدينتي للجولف لبطولة السلسلة الدولية للجولف "الاشيان تور" الشهر الماضي، لتصبح مدينتي مقصداً للبطولات الرياضية العالمية ، وذلك في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أفضل لاعبي العالم لتشجيع السياحة الرياضية، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية.

يُشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير خدمات متكاملة لعملائها ، من بينها الخدمات الرياضية ، إيمانًا منها بأهمية تشجيع السكان على ممارسة الرياضة ، وفي سبيل ذلك أنشأت المجموعة أندية رياضية واجتماعية في مختلف مشروعاتها العمرانية تضاهي الأندية العالمية.