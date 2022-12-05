الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق مخزن خردة بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق داخل مخزن خردة بنزلة صفط اللبن اتجاه الرماية بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق. 

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق نشب داخل مخزن خردة بنزلة صفط اللبن اتجاه الرماية بدائرة المركز؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الجيزة حريق مخزن خردة كرداسة

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