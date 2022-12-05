المعمل الجنائي يفحص آثار حريق مخزن خردة بكرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق داخل مخزن خردة بنزلة صفط اللبن اتجاه الرماية بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق نشب داخل مخزن خردة بنزلة صفط اللبن اتجاه الرماية بدائرة المركز؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.