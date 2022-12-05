اليوم.. الحظر الأوروبى على وارادت النفط الروسى يدخل حيز التنفيذ

يدخل اليوم الإثنين الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي في يونيو الماضي، باستثناءات محدودة.

ويأتي القرار ضمن حزمة من العقوبات الأوروبية على روسيا، و لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.

المفوضية الأوروبية: سقف سعر النفط الروسى سيكون قابلًا للتعديل مع الوقت

وسبق و صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين،، أن سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا سيكون قابلًا للتعديل مع الوقت.

وقالت فون دير لاين في تصريحات صحفية "وافق الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وشركاء عالميون آخرون اليوم على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا".

وأشارت فون دير لاين إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض عائدات روسيا بشكل كبير، وسيساعد على استقرار أسعار الطاقة العالمية، مما سيفيد بلدان الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أنه سيتم تعديل هذا السقف مع مرور الوقت، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

يجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق على تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره رسميًا يوم الأحد المقبل.

فاينانشيال تايمز: الدول الأوروبية زادت وارداتها من الغاز الروسي بنسبة 41%

والثلاثاء الماضى، صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية،، بأن الدول الأوروبية زادت وارداتها من الغاز المسال الروسي بنسبة 41% بين يناير وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تم تسليمه من روسيا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 بلغ 17.8 مليار متر مكعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن كمية الغاز المسال الروسي من إجمالي واردات الغاز المنقولة بحرا إلى الدول الأوروبية خلال الفترة المشمولة بالتقرير تمثل 16%.