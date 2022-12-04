ذكرت مجلة إيرو ويكلي نيوز، اليوم الاحد، تحذير من موجات تسونامي بعد زلزال بقوة 7 درجات ضرب جزر الساموا، مشيرًا إلى أنه تم الإبلاغ عن زلزال قوي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر في جزر ساموا مساء اليوم الأحد 4 ديسمبر.

ووقع الزلزال على عمق 33 كيلومترًا، وكان مركزه يقع على بعد 134 كيلومترًا شرق جزر ساموا في جنوب المحيط الهادئ، وشعر به سكان في جزيرة تونجا وفقًا للتقارير.

وكان قد أعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أنه لا يوجد خطر من تسونامي على ساحلها.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، إن زلزالًا بلغت قوته 6.9 ريختر وقع على بعد حوالي 220 كيلومترًا شمال شرقي أبيا في جزر ساموا.

وأضافت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق حوالي 33 كيلومترًا.

تسونامي جزر تونجا

وقع زلزال بقوة 7,3 درجة في البحر قبالة جزر تونجا، خلال الفترة الماضية، حسب معهد المسح الجيولوجي الأمريكي، مما أدى إلى التحذير من حدوث تسونامي، تم رفعه لاحقاً.

وقال المعهد الأمريكي إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد مائتي كيلومتر جنوب شرق نيافو، المدينة الواقعة في شمال شرق الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ، قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ).

وكان المعهد الأمريكي أفاد بأن قوة الزلزال بلغت 7,1 درجة، ليعود ويعدلها عند 7,3.

وأعقب هذا الزلزال بعد نحو ساعة زلزال أقل قوة بلغ 5,1 درجات في المنطقة عينها.

وقال مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادئ قرابة الساعة 1,30 صباحًا "لم يعد هناك خطر من حدوث تسونامي جراء الزلزال".

وذكر في وقت سابق أن "حدوث موجات تسونامي ممكن على السواحل الواقعة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال".

ودعت خدمة الأرصاد الجوية في تونغا في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الناس إلى "البقاء في المناطق الداخلية والمرتفعة والاستماع إلى الراديو".

وطلبت من البحارة التوجه إلى أعماق المحيط بحثًا عن الأمان.

والنشاط الزلزالي شائع في محيط تونجا، وهي دولة تضم نحو 100 ألف نسمة وتمتد على 171 جزيرة.