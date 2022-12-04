إحالة عاطل وصديقه للجنح لسرقتهما أغنام بالبحيرة

قرر المستشار مينا أشرف، وكيل النائب العام بمحكمة الدلنجات وأمانة سر حسن ياسين إحالة عاطلين قاموا بسرقة اغنام خاصة بشقيق والد أحدهم إلى محكمة جنح الدلنجات التابعة لمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة قد تمكنت من ضبط عاطل مقيم بناحية قرية حمور التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات ، وذلك لقيامة بسرقة عدد من الأغنام الخاصة بعمه وذلك بمساعدة صديقة مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة حوش عيسى وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأغنام المسروقة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ترجع الواقعة بتلقى اللواء عمرو الشامى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بتلقى بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بناحية حمور التابعة لدائرة المركز ، بسرقة عدد من الاغنام الخاصة به.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة هو نجل شقيق المجنى عليه، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفر عنه تحرير ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات أنكر صلته بالواقع ، وتوصلت التحريات إلى أن المسروقات متواجدة بحوزة صديق المتهم وعلى الفور تم ضبطه وبحوزته المسروقات ، وقر أنه قام بشرائها من المتهم الأول .

تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قرر المستشار مينا أشرف إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح بالدلنجات.