أول تعليق من جيرو بعد تأهل فرنسا لربع النهائى: حققت حلم الطفولة بتخطى هنرى

تحدث أوليفيه جيرو، مهاجم منتخب فرنسا عقب حسم التأهل للدور ربع النهائي في مونديال قطر 2022.

جيرو ساهم في انتصار فرنسا على بولندا بثلاثة أهداف لهدف، بعدما افتتح التسجيل للبلوز في المباراة التي جمعت المنتخبين بدور الـ16.

وقال جيرو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة " المغامرة تتواصل، نحن قلنا لأنفسنا في غرفة الملابس إننا نعيش تجربة جميلة مع بعضنا البعض كمجموعة، وعلينا أن نكون متحدين كرجل واحد".

وأضاف: "تمكنا من إيجاد الكلمات المطلوبة حتى نحفز أنفسنا، ولدينا مجموعة رائعة ونعيش بشكل ممتاز مع بعضنا البعض وهذا يظهر بشكل واضح على أرض الملعب".

وأردف جيرو: "سعيد للغاية لأجل هذا الفريق الذي يتوج مجهوده، الآن لايزال الطريق طويلا بالتأكيد لكن دعونا نقول إننا سعداء للغاية".

وعن كسره رقم تييري هنري، حيث أصبح جيرو الهداف التاريخي لفرنسا برصيد 52 هدفًا، علّق المهاجم "زوجتي وأطفالي موجودون وأصدقاء طفولتي كذلك".

وواصل حديثه: "هذا إحساس رائع وحلم طفولة أن تتمكن من كسر رقم هنري، حدث الأمر، الكثير قال لي إن ذلك سيحدث، ها قد حصل الأمر، سأنسى الآن ذلك وأحاول الذهاب بعيدًا في البطولة مع منتخب بلادي".