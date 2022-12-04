رسميًا.. فتحي عبد الوهاب أحدث المنضمين لـ«سوق الكانتو» والتصوير خلال أيام

يواصل صناع مسلسل “سوق الكانتو” الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة، تحضيرات العمل على قدم وساق استعدادًا لانطلاق تصويره، وعرضه خلال موسم رمضان 2023 المقبل.

وانضم الفنان فتحي عبد الوهاب رسميًا لفريق عمل المسلسل، وقرر صناعه انطلاق التصوير خلال الأسبوع المقبل بقيادة المخرج حسين المنباوي، وتأليف هاني سرحان، ويستمر صناع العمل على التعاقد مع الفنانين المشاركين حتى الآن ولحين بدء التصوير، المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم منهم النجم أمير كرارة، عبد العزيز مخيون، كمال أبو رية، مي عز الدين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

جدير بالذكر أنه عرض لفتحي عبد الوهاب مسلسل "بيت فرح" مكون من 20 حلقة، وتأليف تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة كينج توت للمنتجين هشام وعصام شعبان اللذان يعودان للإنتاج بعد غياب بطولة فتحي عبد الوهاب، داليا مصطفى، ايناس كامل، محمد علي رزق، ليلى حسين، مروة عيد، سمر علام، فدوى عابد، فتوح أحمد، مصطفى منصور، يارا طمبشاوي وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مليىء بالمشاعر الرومانسية والشجن، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويحدث العديد من المواقف والمشاكل مع جيرانه بالعمارة، وبعدها تتغير الأمور وبعدها يستطيع التعامل مع هؤلاء الجيران وتتغير شكل حياته تماماً، حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جارة من جيرانه بالعمارة.

وقدم فتحي عبد الوهاب مسلسل "جزيرة غمام" في شهر رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وشارك فى بطولته طارق لطفى، مي عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولي، وفاء عامر، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، عايدة فهمي، إسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

وقدم أمير كرارة في رمضان الماضي، مسلسل "العائدون" وشارك في بطولته أمينة خليل، محمود عبد المغني، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وصبري عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدي – جوهر".