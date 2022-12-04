الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بينتو: البرازيل المرشح الأقوى للفوز بالبطولة.. وموعد مباراتنا معهم أمر غير إنسانى

باولو بينتو
باولو بينتو

شدد البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لـ كوريا الجنوبية، على صعوبة المباراة التي ستجمع فريقه بالبرازيل في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد منتخب كوريا الجنوبية لمواجهة البرازيل، في تمام التاسعة من مساء الغد، بثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022"

وقال بينتو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كل الفرق لديها نقاط ضعف والبرازيل لا تختلف عن ذلك، البرازيل لديها احتمالات كبيرة للفوز ، نحن لدينا احتمالات أقل، ولكن إذا قمنا بتحليل نقاط الضعف، هذا هو الشيء الذي يجب أن نفعله".

وأضاف: "سأكون منافقًا إذا قلت إنه من الأفضل اللعب ضد نيمار بدلاً من اللعب بدونه، لكي نكون منصفين ، أفضل دائمًا أن يكون أفضل اللاعبين في الملعب، سيقرر تيتي تشكيلته الأساسية وسنضع أفضل استراتيجية".

وأردف: "موعد المباراة؟ لا أتذكر أي شيء من هذا القبيل. لقد كنت أشاهد ما حدث في 2018 ولا أتذكر أنه كانت هناك مباريات بفارق 72 ساعة بينهما، كان هناك أربعة أو خمسة أيام ، لكن ليس 72 ساعة.. إنه أمر غير إنساني ، إنه غير عادل".

وأكمل قائلًا:" علينا أن نتعايش مع هذا الواقع الذي يريده الفيفا، وهو خلق ظروف أقل لأولئك الذين لديهم بالفعل ظروف أقل، والمزيد من الظروف لأولئك الذين لديهم بالفعل المزيد، من الصعب بالفعل التنافس ضد فريق عظيم مثل البرازيل ، هم المرشح الأقوى لبطولة العالم ، لكن مع هذه القيود ستكون مهمتنا أكثر صعوبة، ومع ذلك ، سنحاول ولن نستسلم ".

واختتم قائلًا:“لا أحد ينجح في القيام بذلك ، بعد الإرهاق الجسدي والعاطفي الذي عانينا منه في المباراة السابقة. إنه يخلق إحراجًا كبيرًا للفرق، وبالنسبة لنا أكثر من المنتخب البرازيلي، بسبب الطريقة التي لعب بها المنتخب البرازيلي الفريق في المباراة الماضية (إراحته للاعبين).

البرازيل المؤتمر الصحفي المنتخب البرازيلي باولو بينتو كأس العالم 2022 كوريا الجنوبية

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