الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل بوحدة التدريب بالبحر الأحمر

دورات تدريبية بمديريات
دورات تدريبية بمديريات القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بشأن انتهاء الدورة التدريبية 17 للبرنامج التدريبي للفتيات والمنفذ بوحدة التدريب المتنقلة بمدينة الغردقة على مهنة التفصيل والحياكة، لـ20 متدربة في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة برامج التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.

وأوضح سعيد عبد الراضى مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، في تقريره للوزارة بأنه شهد تخريج 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، وذلك بعد انتهاء البرنامج التدريبي المنفذ ضمن خطة التدريب المهنى لعام 2022 – 2023، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة داخل المحافظة ، وذلك لتوفير حياة كريمة للشباب أو الحصول على فرصة عمل حقيقية وملائمة لهم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

وأضاف مدير المديرية، أن الدورة التدريبية استغرقت 150 ساعة تدريبية على كل التفاصيل التي تخص مهنة الخياطة ، وتم تقديمها مجاناً للفتيات تحت أيدي مدربين مؤهلين تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة ، ووفق أحدث مناهج التدريب العالمية على هذه المهنة، كما سلم مدير المديرية المتدربات شهادات إتمام التدريب المعتمدة من المديرية.

وعلى جانب آخر، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط من خلال وحدة المساواة بين الجنسين بتنظيم ندوة بمصنع بورسلينا للسيراميك بمدينة فارسكور بحضور عدد ٢٠ من العاملين بالمصنع.

وقالت منى الأطروش مدير المديرية اليوم الأحد، إن الندوة تناولت شرحا لقرار وزير القوى العاملة رقم ٤٣ لسنة 2021، والخاص بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها مع عدم الإخلال بحقها فى الالتحاق بأى وظيفة أو مهنة مراعاة لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التميز في العمل.

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القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر الدورة التدريبية وحدة التدريب المتنقلة التفصيل والحياكة مهنتك مستقبلك حياة كريمه سوق العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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القوى العاملة: انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل بوحدة التدريب بالبحر الأحمر

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