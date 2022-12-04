جمارك مطار الغردقة الدولى تحبط تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من براغ على طائرة خطوط طيران سمارت اشتبه محمد أبو بكر رسلان مأمور اللجنة بصالة الوصول فى راكب تشيكى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنودة عبداللطيف وإسلام موسى فتلاحظ عبوات دوائية بين طيات الملابس.

وبالعرض على محمد سيد نائب مدير الإدارة قرر تكليف مصطفى عبد الرسول لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود بخاخة بها زيت يشتبه أن يكون زيت الماريجوانا و3 زجاجات بها سائل يشتبه أن يكون زيت الماريجوانا و2 عبوة كريم دهان يشتبه أن يكون دهان الماريجوانا.

وفي المحاولة الثانية وأثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من التشيك على رحلة خطوط طيران سمارت وينجز اشتبه محمد أبو بكر رسلان فى راكب تشيكى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة اسلام موسى مأمور الفحص ومحمد صبحى رئيس القسم تلاحظ عبوات دوائية.

وبالعرض على محمد سيد نائب مدير الإدارة الذى كلف مصطفى عبد الرسول لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ١٣ قرص مرقوم عليه ترمادول المخدر و٩ جرام من نبات يشتبه أن يكون نبات الماريجوانا المخدر.

وقام بالجرد والتحريز اسلام موسى فى حضور هانى حافظ رئيس قسم الأمن الجمركى تحت إشراف عصام عباس مدير الإدارة وأحمد عسكر من مكافحة التهريب الجمركى.



قرر عبد العال نعمان مدير عام الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ى ضبط الراكبين أرقام ٣٢ و٣٣ لسنة ٢٠٢٢ وإحالة الراكبين للنيابة المختصة .