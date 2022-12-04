الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال انتخابات مجالس اتحادات الطلاب للعام الجامعي

إنتخابات إتحاد الطلاب
إنتخابات إتحاد الطلاب

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط،  حرص إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الضمانات التي تكفل إجراء انتخابات اتحادات طلاب الجامعة للعام الجامعي الجاري 2022- 2023، في مناخ من الشفافية والحيادية على نحو يشجع الطلاب على الانخراط فى العملية الانتخابية سواء بالترشيح أو التصويت والتى تُعد أول تجربة انتخابية يخوضها الطلاب.

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جاء ذلك خلال زيارته لكلية التربية الرياضية لمتابعة سير العملية الانتخابية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية إلى جانب عدد من القيادات السابقة والحالية بالكلية وبحضور ممثلين عن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات والتى تضم الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطرى ، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

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وأشاد الدكتور المنشاوى بدقة وحيادية إجراءات العملية الانتخابية وتوفير الصناديق الزجاجية لضمان شفافية عملية التصويت، كما استمع لشرح من الدكتور عماد سمير أوضح خلاله أن الكلية شهدت ترشح 77 طالبا وطالبة لإنتخابات مجالس اتحاد الكلية، كما اصطحب عميد الكلية ضيوف الكلية فى زيارة لمركز اللياقة البدنية بالكلية والذي يضم عدد من أحدث الأجهزة الرياضية.

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وأعقب ذلك توجه الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مع عدد من أعضاء اللجنة إلى كلية العلوم والتي استقبله خلالها الدكتور عبد الحميد أبو سحلى عميد الكلية على رأس إدارة الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإدارات المختصة، وصرح الدكتور أحمد عبد المولى إلى جودة وتميز إجراءات الانتخابات بكلية العلوم وسيرها وفق الضوابط والقواعد المحددة والمنظمة للعملية الانتخابية فى مختلف الكليات، موضحاً أن الكلية تشهد تنافس 64 طالبا وطالبة على مختلف مقاعد اتحاد الكلية.

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وأوضح الدكتور عبد المولى أن عملية التصويب انطلقت صباح اليوم في 8 كليات وهم فنون جميلة ، وعلوم ، وخدمة اجتماعية وتربية رياضية ، وكليات تربية ، وحقوق ، وتمريض ، وكلية الآداب وذلك فى ظل حسم العملية الانتخابية فى باقى كليات الجامعة بالتزكية ، مضيفاً أنه من المقرر غداً الأثنين أن تتم جولة الإعادة فى الكليات التى تحتاج إلى ذلك.

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التربية الرياضية الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات جامعة أسيوط اللجنة العليا المشرفة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس جامعة أسيوط

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وائل لطفي

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