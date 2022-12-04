حبس سائق «ميكروباص» دهس طفلًا بدائرى مصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس سائق ميكروباص؛ بتهمة دهس طفل أثناء عبوره الطريق على الدائري بمنطقة مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت المناظرة عن أن الطفل يدعى "جمال.م.ا"، ويبلغ من العمر 10 سنوات، وبه نزيف من الفم والأنف.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة من غرفة النجدة بمصرع طفل صدمته سيارة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفل.

وبعمل التحريات تبين أن الطفل لقي مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة مصر القديمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.