الأحد 04 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة ( WADI ALKARNAK ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 44995  طن تشمل : 6900 طن أسمنت معبأ و 1752 طن رمل و8656 طن يوريا و27687 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31137  طن تشمل:  11072 طن قمح و 1001 طن سلاج و 5298 طن حديد و 1375 طن رخام و 2100 طن خردة و 4400 طن صويا و 3200 طن نواتج و 1925 طن ابلاكاش و 766 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 221 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 413 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172527 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129454 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3642 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4023 شاحنة .

ميناء دمياط دمياط حركة تداول سفن بضائع عامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

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