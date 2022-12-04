برلماني: افتتاح المنصورة الجديدة تأكيد على إرادة القيادة السياسية في التغيير والبناء

أعرب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن فخره لإنجاز مدينة المنصورة الجديدة، قائلا إن رغبة القيادة السياسية في التغيير وقدرتها على تنفيذ الأحلام، هو ما دفع مثل هذه المدن للظهور رغم ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية عنيفة ويؤثر بالتبعية على مصر.

ونوه "شكري"، في تصريح صحفي له اليوم، بأن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يدعو للفخر وتنفيذ مستهدفات القيادة السياسية في إنشاء منظومة عمرانية تتوافق مع الحياة الكريمة التي تستهدفها الدولة لجموع المصريين، وما يدعو للفخر إنها واحدة من أكبر 4 مدن جديدة من الجيل الرابع، ومستوى الرفاهية وحسن التصميم فيها مرتفع وبوضوح، كما إنها نقلة نوعية في مستوى الحياة وتنوع الخدمات.

- مدينة المنصورة الجديدة تؤكد أن الدولة ترى احتياج المواطنين

ووصف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المنصورة الجديدة بأنها صرح مهم يضاف إلى المدن الجديدة في المحافظات، والتي تؤكد أن الدولة ترى احتياج المواطنين، وقادرة على استغلال المساحات المتاحة بالتوسع العمراني والحفاظ على صحة المصريين، وإنشاء مدن مصرية ذكية بمواصفات عالمية.

واختتم بالتأكيد على أن المنصورة الجديدة وغيرها، تعبر عن رؤية استراتجية للدولة المصرية يقودها الرئيس السيسي للخروج من الوادى الضيق المتعلق بالكثافة السكانية إلى التوسع، علاوة على أن توفير البنية التحتية لها يفتح آفاق العمل عبر آلاف الشركات وملايين العمالة الموجودة بها.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة 2063 فدانًا، ووصلت حاليًا لنحو 2500 فدان من أصل 7200 فدان إجمالى المساحة المخصصة للمدينة، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتكلفة المرحلة الأولى من مشروع مدينة المنصورة الجديدة 24 مليار جنيه، ومكوناتها مشروع جنة، ويضم 11232 وحدة سكنية بمساحات من 120 إلى 150 مترا، ومشروع سكن مصر جاهزة للتسليم، و203 فيلا و1392 وحدة إسكان اجتماعى، لافتا إلى أن كل الوحدات بها نفس مستوى الجودة والفراغات، بجانب كورنيش بطول 4,2 كيلو متر وتكلفته 600 مليون جنيه .