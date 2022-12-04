هانيا الحمامي تتوج بـ«هونج كونج المفتوحة» للاسكواش

توّجت هانيا الحمامي، بطلة نادي «وادي دجلة»، والمصنفة الثالثة عالمياً، ببطولة «هونج كونج المفتوحة» للاسكواش وذلك بعد تغلبها في نهائي مصري ماراثوني استمر 90 دقيقة وحبس الأنفاس حتى لحظاته الأخيرة، على النجمة نور الشربيني المصنفة الثانية بنتيجة 3-2.

وقالت هانيا الحمامي إنها بذلت قصارى جهدها للفوز بلقب البطولة لإضافة ثاني بطولاتها إلى دولاب بطولات وادي دجلة في الموسم الجديد، بعد أن سبق وأحرزت لقب بطولة «مصر الدولية المفتوحة» للاسكواش في سبتمبر الماضي.

وانطلقت بطولة «هونج كونج المفتوحة» للاسكواش، يوم 28 نوفمبر، واستمرت فعالياتها حتى 4 ديسمبر.

وتعد البطولة إحدى البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 170 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 96 لاعباً ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.