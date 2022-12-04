القوى العاملة: وحدة المساواة بين الجنسين تنظم ندوة بدمياط

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط من خلال وحدة المساواة بين الجنسين بتنظيم ندوة بمصنع بورسلينا للسيراميك بمدينة فارسكور بحضور عدد ٢٠ من العاملين بالمصنع.

وقالت منى الأطروش مدير المديرية اليوم الأحد، إن الندوة تناولت شرحا لقرار وزير القوى العاملة رقم ٤٣ لسنة 2021، والخاص بتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها مع عدم الإخلال بحقها فى الالتحاق بأى وظيفة أو مهنة مراعاة لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التميز في العمل.

كما تناولت شرحا للقرار الوزارى رقم٤٤ لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا.

وأشارت "الأطروش" إلى أهمية الدور الذي تلعبه وحدة المساواة بين الجنسين في دعم قضايا المرأة وحمايتها في مواقع العمل وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص.

وألقت الندوة المهندسة هالة الكحكاني، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، كما قامت فاطمة الشبينى مدير إدارة الرعاية ومدير وحدة المساواة بين الجنسين بشرح حقوق وواجبات العامل طبقا لقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.

وقالت وزارة القوى العاملة، إن وحدة المساواة بين الجنسين تأسست لدعم قضايا المساواة بين الجنسين، وحماية المرأة في مواقع العمل، تماشيًا مع سياسات الدولة المصرية التي تعتبر المرأة نصف المجتمع، أنجبت النصف الثاني.

وأوضحت الوزارة أن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في كافة المجالات، وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها وفي مجال العمل، حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج، وصناعة القرار.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك توجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاستمرار في تفعيل دور اللجنة خاصة أن "الوزارة"، ومن خلال "وحدة المساواة بين الجنسين" التابعة لها تواصل دورها في خدمة قضايا المرأة خاصة في مجال العمل، كون هذه "الوحدة" تجربة رائدة وفريدة من نوعها، فهي التي تأسست بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019، لتوفير بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، كما تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي، فضلا عن زيادة مشاركة المرأة في العمل النقابي العمالي، وزيادة معدلات تشغيل النساء، وتستهدف الوحدة أيضا عددا من الفئات أهمها: المرأة العاملة أو الراغبة في الانضمام لسوق العمل خاصة المرأة المعيلة أو المرأة من ذوي الإعاقة، كما تستهدف أصحاب الأعمال ومنظمات العمال.