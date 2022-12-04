«ملعون أبو العنطزة».. مفيد فوزى يحرج محافظ الجيزة الأسبق (فيديو)

اعتاد متابعي الكاتب والإعلامي مفيد فوزي على حواراته الساخنة التي لا تمر مرور الكرام، فله العديد من الحوارات التي أثارت الجدل، وكذلك انتقاده لبعض الشخصيات العامة، وأبرزها حينما هاجم مفيد فوزي، محافظ الجيزة الأسبق، الدكتور خالد العادلي عام 2015.

وكان قد انتشر لمحافظ الجيزة فيديو أثناء تفقده لمركز كرداسة، وطالب أحد الأطباء بـ"إخراج يديه من جيبه"، وصرح فوزي خلال اتصال له مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج البيت بيتك، على شاشة ten الفضائية: "إنت محافظ كلك عنطزة"، حيث أكد حزنه من أسلوب محافظ الجيزة مع الطبيب.

واعتبر مفيد أن وضع الطبيب يديه بجيوبه لم يهن المحافظ، وأضاف فوزي: "كان من المفترض على المحافظ التركيز على احتياجات المستشفى وليس وضع الطبيب يديه في جيوبه".

الجدير بالذكر أن مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قد أعلن عن خبر وفاة الكاتب الصحفى والإعلامي، مفيد فوزى، عبر حسابه على تويتر، صباح اليوم الأحد، وكتب مصطفى بكرى، قائلًا: "وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبًا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وذلك بعد أن عاني الإعلامى الكبير مفيد فوزى من وعكة صحية خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين، واستمر لمدة شهر كامل بها، حيث كان يعانى من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة، وتعرض لتدهور كبير فى الحالة الصحية له بعد أن عانى من مضاعفات العملية الجراحية التى أجراها وتضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وخضع مفيد لعدد من التحاليل والأشعات التى أثبتت انسداد القنوات المرارية وتم حجزه على الفور، وكان قد تعرض مفيد فوزي لكسر في المفصل بالذراع اليمني، منذ عدة أشهر، وكان يتلقى العلاج في منزله، حيث قامت ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزى برعايته.