الأحد 04 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ناسا: روسيا حصدت قمحًا من الحقول الأوكرانية هذا العام بقيمة مليار دولار

قمح
قمح

حصدت موسكو قمحًا من الحقول الأوكرانية هذا العام بما قيمته مليار دولار، وفقًا لما أعلنته "ناسا هارفيست"، برنامج الأمن الغذائي والزراعة التابع لوكالة ناسا.

ووفقًا لـ"ناسا هارفيست": فقد تم حصاد حوالي 8ر5 مليون طن من القمح من حقول في مناطق "لم تكن تحت السيطرة الأوكرانية".

وبشكل عام، تم حصاد ما إجماليه حوالي 6ر26 مليون طن من القمح على الأراضي الأوكرانية هذا العام، وهو رقم أكبر بكثير مما كان متوقعًا في السابق، وفقًا لتقديرات العلماء في برنامج ناسا.

ووفقًا للبرنامج الأمريكي، ففي حين أن هذا أقل من محصول العام الماضي القياسي البالغ 33 مليون طن، فإنه يقترب من متوسط ​​الخمس سنوات البالغ 9ر27 مليون طن.

ووفقًا لناسا، فقد تم حصاد ما إجماليه 88% من محاصيل الشتاء في العام الماضي في مناطق لا تسيطر عليها أوكرانيا.

وشهدت العاصمة الإستونية تالين هذا الأسبوع اجتماعا حضره 150 خبيرًا بالأمن السيبراني في حلف شمال الأطلسي ناتو، استعدادًا لحرب إلكترونية متوقعة.

وجاء الاجتماع من أجل تقييم واختبار وتعزيز دفاعات الحلف الإلكترونية ضد أي هجمات، وجاء تحضيرًا لردع أي سيناريو حول حرب إلكترونية شاملة قريبة، خصوصًا أن هذا الأمر كان ضمن توقعات الحلف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "بوليتكو".

وأكدت المجلة أن الاجتماع كشف عن أن الهجمات الروسية المخطط لها ستنفّذ بضربات صاروخية خصوصًا بعد انسحاب قوات موسكو من مناطق في أوكرانيا، في إِشارة إلى خيرسون.

كما أشار إلى أن الكرملين يسعى اليوم إلى توسيع الهجمات الإلكترونية بهدف تعطيل سلاسل التوريد العسكرية والإنسانية وإضعاف الدعم الغربي لكييف.

واعترف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بأن قواته تواجه مصاعب في عدة محاور، وأكثر قطاعات الجبهة سخونة وألمًا لقوات كييف في الوقت الحالي، هو محور أرتيموفسك وسوليدار في جمهورية دونيتسك.

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