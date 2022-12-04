غارات جوية إسرائيلية على غزة.. وصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات

شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على غزة، بينما تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات القريبة، في الساعات الأولى من صباح الأحد، وفقًا لمصادر "سكاي نيوز عربية".

وأفادت المصادر، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعًا عسكريًا تابعًا لكتائب القسام، في خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت أرضًا قريبة من مطار غزة المدمر شرقي رفح.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي، إن "مقاتلات هاجمت ورشة لإنتاج أسلحة حماس"، وهي "موقع مركزي لإنتاج معظم صواريخ التنظيم في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "كما تم استهداف نفق إرهابي تابع لحماس جنوبي قطاع غزة، هجوم الليلة استمرار في اتجاه المس بقدرة حماس على التعزيز في قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة شلوميت المجاورة لغزة، مع إطلاق صواريخ من القطاع.

ومساء السبت، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إلى رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح أدرعي: "لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض، الحياة في الجبهة الداخلية طبيعية كالمعتاد".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الغارات الأخيرة تأتي "ردًا على إطلاق صاروخ من قطاع غزة".