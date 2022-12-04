الأحد 04 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع بداية الصباح يشغل بال الكثير من المسافرين معرفة سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية عبر محرك البحث "جوجل"، ووجود استقرار سعر الريال السعودي، بشكل يكون ملحوظ مقابل سعر الجنيه المصري، صباح اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، والذي سيوافق اليوم الأول للعمل في البنوك المصرية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية

تنشر "الدستور" في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية.

 

سعر الريال السعودي بالمصري اليوم الأحد

وننشر سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية، طبق آخر تحديث وارد من خلال شاشات عرض سعر العملات في جميع البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في البنك التجاري الدولي CIB
سجل الريال السعودي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في البنك التجاري الدولي نحو 6.52 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في بنك مصر
سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في بنك البركة الإسلامي
سجل الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 6.50 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في بنك قناة السويس
بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 فى بنك قناة السويس نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في البنك الأهلي المصري
سجل الريال السعودي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في البنك الأهلي المصري نحو 6.51 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في بنك الإسكندرية
سجل الريال السعودي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في بنك الإسكندرية نحو 6.54 جنيه للشراء، و6.59 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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