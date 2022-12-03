حفل ديور فى مصر.. وكارتشلى: إقامته تحت سفح الأهرامات تشعرنا بالعظمة

كشفت العلامة التجارية، ديور Dior عن مجموعة ملابس الرجال قبل الخريف، داخل الأهرامات للمرة الأولى، وسط حضور هائل من نجوم عالميين ومصريين، والمجموعة من تصميم كيم جونز، حيث سبقه حفل استقبال لمشاهير العالم في المتحف المصري الكبير.

ومن الحضور ناعومي كامبيل عارضة الأزياء العالمية، والمطرب الكوري سيهون، والممثل العالمي مصري الأصل مينا مسعود والفنانون بسنت شوقي ومحمد فراج وعمرو يوسف وأحمد حلمي.

تعد هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها ديور عرضًا في مصر، بعد عروضها في إيطاليا واليونان وإسبانيا وكوريا الجنوبية والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وكانت مجموعة الأزياء الراقية لدار الأزياء الفرنسية لربيع 2004، والتي صممها جون جاليانو، بمثابة تكريم لمصر القديمة.

كريستيان ديور أو المعروفة أكثر باسم ديور شركة فرنسية متخصصة بالسلع الفاخرة يرأسها رجل الأعمال برنارد أر نولت والذي يملك أيضًا شركة مويت هينيسي أل في أم أش - مويت هنسي لوي فيتون.



يشار إلى أنه فى أكتوبر الماضى، تمت إقامة عرض أزياء دار "ستيفانو ريتشي" العالمية بالأقصر، وقد لفت هذا العرض الذى انطلق بمعبد حتشبسوت أنظار كبار مصممي الأزياء، فهناك ما يقرب من 350 قناة متخصصة في الأزياء قد أذاعت الخبر، كما أن هناك 5 شركات عالمية تقدمت بعروض لإقامة عروضها بالأقصر امتثالًا لما قام به ستيفانو.



وفي سياق متصل قال ستيفن جونز المدير الفني للقبعات لدى ديور، إن الملابس تمثل الواقع عندما تضع القبعة تدخل في هذا العالم الخيالي الملىء بالشغف، وتتعرف من جديد على هذا العالم.

فيما قال إدوارد كارتشلي المدير المسئول عن الأقمشة لمجموعة ديور للرجال، إنه يتم العمل على هذا للمشروع منذ تسعة أشهر بدأنا نرى مفهوم الأفكار الأساسية التي نود أن نوصلها كيف يمكن للماضي أن يؤثر في المستقبل؟، كما أن إقامة العرض على سفح الأهرامات تعطيه فخامة وتشعرنا بالعظمة لا محال، وفقًا لتصريحاتهم خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده الخميس الماضي.

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