عبدالمنعم سعيد: الحرب «الروسية ـ الأوكرانية» مستمرة للعام القادم

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن الحرب الروسية على أوكرانيا كانت وصلت لنقطة توازن قبل أسبوعين، بعد أن أوضح لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الصيني، أن الحرب مؤلمة للعالم ككل.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كان هناك نوع من الاستجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل الأزمة، وبحثوا عن موضوعات تخلي الأمريكان والروس يقعدوا مع بعض، فوجدوا موضوع الأسلحة الاستراتيجية، والروس بعدما كانوا مقبلين انسحبوا، وبدأوا هدم أوكرانيا عملية قصف عنيف للبنية التحتية".

وأردف: "كنا واصلين لنقطة توازن، روسيا حققت انتصارًا ما أنها وضعت يدها على إقليم دونباس، وأوكرانيا حظيت بتعاطف عالمي، كان ممكن يحدث صفقة، لكن روسيا شعرت أنها ليس هذه النقطة التي تتوقف عندها، لذا ستستمر الحرب للعام القادم، وأوكرانيا ترفع سقف تطلعاتها".