السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

جهود مصرية لمنع التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود غزة

جريدة الدستور

تبذل مصر جهودًا من أجل منع اندلاع تصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة المحاصر.

وتسعى مصر، عبر الوساطة بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية، إلى منع تدهور الأوضاع إلى حد التصعيد على حدود قطاع غزة، حسبما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.

وأُطلق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات منطقة الغلاف، مساء اليوم، السبت، وسقط في منطقة مفتوحة.

إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف 

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد عملية إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات غلاف القطاع المحاصر، مؤكدًا أن بطاريات منظومة القبة الحديدية لم تطلق صواريخ لاعتراضه.

ولم تعلن أية حركة فلسطينية في غزة مسئوليتها عن عملية إطلاق الصاروخ تجاه مستوطنات الغلاف.

في وقت سابق، رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب لدى قوات الدفاع الجوي في منظومة القبة الحديدية في مستوطنات غلاف غزة، وذلك خشية إطلاق حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية للصواريخ ردًا على اغتيال اثنين من قادتها داخل جنين بالضفة الغربية المحتلة.

غزة مصر جهود مصرية قطاع غزة الفصائل الفلسطينية إسرائيل غلاف غزة

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