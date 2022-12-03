مسئول أوروبى: دول من مجموعة الـ20 ستلتزم بسقف أسعار النفط الروسى

صرح مسئول أوروبي رفيع في بروكسل، اليوم السبت، بأن عددًا من دول مجموعة الـ20 أرسلت إشارات إيجابية للاتحاد الأوروبي بنيتها الامتثال للسقف المفروض على أسعار النفط الروسي.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن تحالف سقف الأسعار يتألف من أعضاء رسميين وآخرين غير رسميين، وفقًا لوكالة نوفوستي الروسية.

وتابع المسؤول "تلقينا إشارات إيجابية من اقتصادات نامية، وهذا يشمل أعضاء في مجموعة الـ20، رافضًا الإفصاح عن هذه الدول التزامًا بالسرية".

وأضاف المسؤول الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي تلقى رسائل واضحة من عدد من الاقتصادات النامية، أكدت فيها نيتها الامتثال لقواعد التحالف التي تحدد سقف الأسعار.

وتابع المسؤول: "نحن في الاتحاد الأوروبي لدينا أدوات، وهي ما يملكه الاتحاد من خدمات مالية، ولوجستية ووساطات تجارية، وكذلك لدى شركائنا في مجموعة السبع الكبار، بعبارة أخرى، سيكون من الصعب على المشترين الآخرين للنفط الروسي على المدى القصير والطويل العثور على بديل لهذه الخدمات".

وأوضح المسؤول الأوروبي أن إيصال الشحنات دون خدمات المشغلين الأوروبيين ينطوي على مخاطر عالية، إذ سيكون من الصعب على ناقلة النفط الاستغناء عن بوليصة تأمين إحدى شركات الاتحاد الأوروبي أو دول مجموعة السبع.

وأكد المسؤول الأوروبي أن الدول التي ستمتثل ستكون مستفيدة من أسعار النفط الروسي المخفضة، مستدركًا "بدأنا نسجل ضغوطات تتعرض لها روسيا من المشترين الذين يطالبون بحسومات على نفطها".

يجدر الإشارة إلى أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا وافقت على تحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا بـ60 دولارًا للبرميل، اعتبارًا من 5 ديسمبر الجاري.

الكرملين: روسيا سترفض وضع أي سقوف على أسعار النفط

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يقوم بتحليل الوضع المتعلق بتحديد سقف لأسعار النفط، وقد تم اتخاذ بعض الاستعدادات لمواجهة مثل هذا التوجه.

وتابع بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم: "نقوم حاليًا بتحليل الوضع، طبعًا تم التحضير والاستعداد لمواجهة هذا السقف"، وفقاً لوكالة تاس الروسية.

وأكد بيسكوف أن روسيا سترفض وضع أي سقوف على أسعار النفط، وبعد تحليل سريع سيكون هناك قرار بشأن كيفية تنظيم العمل لاحقا.

وقال: "لن نقبل بهذا السقف، وأما عن كيفية تنظيم العمل، فسنقوم بتحليل سريع وسنعلن عن ذلك لاحقا".