«بسبب قرطها الذهبي».. الداخلية تكشف تفاصيل قتل وحرق طفلة نجع حمادى

كشف الأجهزة الأمنية بقنا ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة "طفلة" داخل أحد الأكياس البلاستيكية بدائرة المركز وبمناظرة الجثة تبين أنها فـى حالة تفحم كامل وغير واضحة المعالم، وفـى ذات الوقت حضر للمركز (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) وأبلغ بتغيب كريمته (طفلة 3 سنوات) عقب خروجها من المسكن متوجهة لمسكن جدتها الكائن بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة حيث أنها قامت باستدراج (الطفلة) المذكورة لداخل شقتها حال سيرها أمام منزلها، وقامت بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة بغرض سرقة قرطها الذهبى وخشية افتضاح أمرها قامت بحرق الجثة فى منزلها وقامت بوضعها بأحد الأكياس البلاستيكية وإلقائها بمكان العثور عليها، ثم توجهت لإحدى محلات الصاغة بدائرة المركز وقامت ببيعه مقابل مبلغ مالى، وأرشدت عن المبلغ المالى ومكان بيعها للقرط الذهبى لـ (بائع بالمحل المُشار إليه - مقيم بدائرة المركز) وتم ضبطه.

وبمواجهته قرر بشرائه القرط الذهبى دون علمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.