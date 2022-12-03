رجل أرسل لآخر قبل وفاته تسجيلات تكشف خيانة الزوجة.. وأمين الفتوى: «ربنا يسامحه»

اشتكى متصل للدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من أنه كان يتاجر لزوجته في أموالها دون أن يحصل منها على أي مقابل، ثم اكتشف أنها تخونه وأنها تزوجته لهذا الهدف ولتستفاد منه بدلا من أن تستأجر شخصًا يعمل لديها، وتساءل هل يحق له الآن أن يأخذ مقابل خدمته لها.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "ولا تعسروا" على القناة الأولى، أنه اكتشف خيانتها، بعدما أرسل له رجل قبل أن يموت الرسائل بينه وبينها، مردفا: "الرجل قبل ما يموت حب يخلص ضميره، بعت لي كل الكلام، والتسجيلات".

ورد الورداني: "هو كده مخلصش ضميره، الله يسامحه، هو رجل مفسد لأنه يحض على خراب بيوت، يا رب يكون تاب قبل ما يموت".

أما بالنسبة لأخذ مالا مقابل خدمته لها، قال الورداني، إنه لا يحق له أخذ المال، لأنه قام بالعمل متطوعًا ونبل منه، مردفا: "تعب وشقى أنت تبرعت به، عشانت تاخد فلوس لازم يكون بالتراضي والاتفاق، لكنك عملته متبرع، لا أحد يأخذ مقابل تبرعه، ونحن نعمل الأخلاق الحسنة لأن ربنا يحب الأخلاق الحسنة، ليس لانتظار مقابل، بينما يكون لك نصيب من الربح لما تتفق معها".

وأردف: "ما فعلته نبل منك لزوجتك، عملت ما يجب على كل رجل شهم ونبيل، وأما بالنسبة للخيانة، فلا تسمع من هذا وذاك واجلس معها جلسة مصارحة".