السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رجل أرسل لآخر قبل وفاته تسجيلات تكشف خيانة الزوجة.. وأمين الفتوى: «ربنا يسامحه»

عمرو الورداني
عمرو الورداني

اشتكى متصل للدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، من أنه كان يتاجر لزوجته في أموالها دون أن يحصل منها على أي مقابل، ثم اكتشف أنها تخونه وأنها تزوجته لهذا الهدف ولتستفاد منه بدلا من أن تستأجر شخصًا يعمل لديها، وتساءل هل يحق له الآن أن يأخذ مقابل خدمته لها.

 

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "ولا تعسروا" على القناة الأولى، أنه اكتشف خيانتها، بعدما أرسل له رجل قبل أن يموت الرسائل بينه وبينها، مردفا: "الرجل قبل ما يموت حب يخلص ضميره، بعت لي كل الكلام، والتسجيلات".

 

ورد الورداني: "هو كده مخلصش ضميره، الله يسامحه، هو رجل مفسد لأنه يحض على خراب بيوت، يا رب يكون تاب قبل ما يموت".

 

أما بالنسبة لأخذ مالا مقابل خدمته لها، قال الورداني، إنه لا يحق له أخذ المال، لأنه قام بالعمل متطوعًا ونبل منه، مردفا: "تعب وشقى أنت تبرعت به، عشانت تاخد فلوس لازم يكون بالتراضي والاتفاق، لكنك عملته متبرع، لا أحد يأخذ مقابل تبرعه، ونحن نعمل الأخلاق الحسنة لأن ربنا يحب الأخلاق الحسنة، ليس لانتظار مقابل، بينما يكون لك نصيب من الربح لما تتفق معها".

 

وأردف: "ما فعلته نبل منك لزوجتك، عملت ما يجب على كل رجل شهم ونبيل، وأما بالنسبة للخيانة، فلا تسمع من هذا وذاك واجلس معها جلسة مصارحة".

 

«مش غسيل مواعين».. أمين الفتوى: الحقوق والواجبات بين الزوجين «قلبية»

 

أمين الفتوى يحذر من فضح الزوج عند اكتشاف خيانته: متحطيهوش على حافة الهاوية

 

أمين الفتوى يحذر من مصطلح «ملتزم دينيًا»: يؤدى للإلحاد

أمين الفتوى خيانة الزوجة الخيانة الزوجية ولا تعسروا الإفتاء

مواد متعلقة

«مش غسيل مواعين».. أمين الفتوى: الحقوق والواجبات بين الزوجين «قلبية»

«عايز أسلم على الإيد الشقيانة».. ملخص زيارة الرئيس السيسى لقرية الحصص (فيديو)

عن تجاوزات القابضة للغزل والنسيج.. بكري: «450 مليون جنيه رقم يخض»

حلمى بكر عن تصريحات أصالة: لما أشكر فى حد معرفوش يسمى منافقة

المفتى: الحفاظ على جمال المرأة أحد أسباب تحديد النسل

حمدي البطران لوعاظ الأوقاف: «خطبة الجمعة فرصة لتوعية الناس.. استغلوها»

عن واقعة «قويسنا».. الأطباء: مشهد يتكرر مئات المرات يوميًا

الباز: أهل التصوف رمانة الميزان فى الحرب ضد الجماعات المتطرفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

خاص.. استقالة فى جهاز الزمالك بعد التعادل مع المصرى فى الدورى

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

وزير الصحة لـ«ممرضات قويسنا»: جئتكن للتحقيق فى الواقعة بنفسى.. ولا أحد فوق القانون

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم فى قضية «خلية الوراق الإرهابية»

«خطفوه بالغلط».. بلاغ يكشف عصابة تصنيع مخدر «البودر» بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة