السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| مستشفى قويسنا الأعلى بحثًا وسعر الدولار يتصدر تويتر

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تصدرت التريند ومحركات البحث بـ"جوجل"، والتي تنوعت بين الفنية والاجتماعية والاقتصادية، وترصد «الدستور» أبرزها لكم في السطور التالية من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

وزير الصحة لـ«ممرضات قويسنا»: جئتكن للتحقيق فى الواقعة بنفسى.. ولا أحد فوق القانون

تصدر مستشفى قويسنا عمليات البحث بـ"جوجل" الشهير، وذلك بعد ما شهدته من أحداث، وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، داعمًا ممرضات مستشفى قويسنا المركزي المعتدى عليهن، إنه لا أحد فوق القانون، وإنه جاء للمستشفى للتحقيق بنفسه في الواقعة التي شهدها لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

ترتيب هدافي كأس العالم 2022 قبل انطلاق مواجهات دور الـ 16

تنطلق اليوم السبت مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليًا؛ حيث حصل 16 منتخبًا على بطاقات التأهل إلى منافسات الدور المقبل، بعد إقامة 48 مباراة في الدور التمهيدي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تعرف على موعد مباريات دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022 - كورة بلس

سعر الدولار اليوم السبت 3 /12 /2022 فى البنوك المصرية

تصدر الدولار هاشتاج "تويتر" مع بداية الساعات الأولى في الصباح الباكر يكثر الاستفسار حول سعر الدولار اليوم السبت 3/ 12 /2022 في البنوك المصرية عبر محرك بحث "جوجل"، بعد أن شهدت أسواق الدولار حالة من الاستقرار لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

هل يصل 28 جنيه بالبنوك؟.. توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه

سياسى لبنانى عن عدم انتخاب رئيس جديد: عملية الاختيار لا تجرى وفق النص الدستورى

هاشتاج بـ"تويتر" باسم لبنان، وقال الدكتور محمد سعيد الرز المحلل السياسي اللبناني، إن كل ما نشهده اليوم من الاجتماعات المسرحية للبرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية هو تعبير واضح عن عقم قانون الانتخابات النيابية المعمول به في لبنان، والذي يمثل منطق الفيدرالية الطوائفية بما يتناقض تمامًا مع الدستور لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

دار الهلال
لو فاتك التريند ممرضات قويسنا مستشفى قويسنا المركزي كأس العالم 2022 سعر الدولار اليوم المحلل السياسي اللبناني

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المنصورة الجديدة

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