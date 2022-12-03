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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم السبت 3 /12 /2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

مع بداية الساعات الأولى في الصباح الباكر يكثر الاستفسار حول سعر الدولار اليوم السبت 3/ 12 /2022 في البنوك المصرية عبر محرك بحث "جوجل"، بعد أن شهدت أسواق الدولار حالة من الاستقرار.

 

سعر الدولار اليوم السبت 3 /12 /2022 في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم السبت 3-12-2022، أمام سعر الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة بمصر، وثبت السعر في البنك الأهلي المصري، وثبت السعر في بنك مصر عند سعر 24.51 للشراء، وقيمة 24.56 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي بنك cib سجل مبلغ 24.55 جنيها للشراء، وقيمة 24.61 جنيه للبيع.


وفي بنك الإسكندرية، سجل مبلغ 24.56 جنيها للشراء، وقيمة 24.61 جنيها للبيع، أما سجل متوسط أسعار الصرف اليوم السبت في البنك المركزي المصرى عند مبلغ 24.53 جنيها للشراء، وقيمة 24.60 جنيها للبيع.

ويقدم "الدستور"، خدمات تشمل نشر سعر العملات اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 فى جميع البنوك المصرية وكافة الأسواق المصرفى، وتشمل وجود تحديثا فوريًا لكافة الأسعار في حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 3 /12 /2022 في البنوك كالتالي:

سعر الدولار اليوم السبت 3 /12 /2022 في البنك المركزي المصري

وصل السعر قيمة 24.53 جنيه للشراء.

بلغ السعر قيمة 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 3 /12 /2022 في البنك الأهلي المصري

وصل 24.51 جنيه للشراء.

بلغ 24.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت 3/ 12 /2022 فى بنك مصر

بلغ 24.51 جنيه للشراء.

وصل سعره 24.56 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم السبت 3 /12 /2022 فى بنك الإسكندرية

بلغ 24.56 جنيه للشراء.

وصل 24.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم السبت 3/ 12 /2022 فى البنك التجارى الدولى "cib"

بلغ السعر قيمة 24.55 جنيه للشراء.

وصل سعره 24.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم السبت 3 /12 /2022 في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ السعر قيمة 24.58 جنيه للشراء.

وصل السعر 24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت سعر الدولار اليوم الدولار الدولار اليوم السبت 3 12 2022 البنوك المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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